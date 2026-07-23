EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad u hidroelektranama “Đerdap 1“ i “Đerdap 2“, a proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine, prema trenutnoj situaciji, biće jedna od najlošijih u istoriji. U EPS-u za RTS navode da je snabdevanje električnom energijom ipak "stabilno" i da "nema razloga za brigu".

Foto: Srđan Ilić Nakon 2025. godine, koja je od početka rada naše najveće hidroelektrane bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji, i trenutna situacija je izuzetno hidrološki teška, saopšteno je iz "Elektroprivrede Srbije". "Uprkos tome što su svi revitalizovani agregati u hidroelektrani 'Đerdap 1' potpuno pogonski spremni i koriste svaku kap Dunava da je pretvore u energiju, proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine, prema trenutnoj situaciji, biće