EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

Elektroptivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad u hidroelektranama “Đerdap 1” i “Đerdap 2”, zbog čega će proizvodnja struje na Dunavu ove godine, prema trenutnoj situaciji, biće jedna od najlošijih u istoriji, ali su istakli, da je uprkos tome snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Nakon 2025. godine, koja je od početka rada najveće domaće hidroelektrane bila istorijski