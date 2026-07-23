Cena nafte prešla nakratko 100 dolara po barelu

Serbian News Media pre 4 sati
Cena nafte prešla nakratko 100 dolara po barelu

Cene nafte nakratko su danas na robnoj berzi u Njujorku prešle 100 dolara po barelu prvi put od maja, dok je eskalacija sukoba na Bliskom istoku ponovo podstakla strahovanja za snabdevanje sveta gorivom.

Cena referentne nafte Brent skočila je više od pet odsto danas, na preko 100 dolara po barelu, posle nekoliko dana rasta kako su SAD pojačavale svoje napade na Iran preteći da uspore isporuku nafte, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Vol strit je rano jutros zabeležio pad uz jake gubitke vrednosti akcija dve najuticajnije kompanije na američkoj berzi Alfabet i Tesla. Indeks Standard end Purs izgubio je 1,1 odsto u ranom trgovianju, Dau Džouns industrijski prosek je izgubio
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