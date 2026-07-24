Macut: Ulaganja u zdravstvo priortet Vlade Srbije

Beta pre 16 minuta

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da su ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i medicinsku opremu prioriteti Vlade jer omogućavaju efikasno pružanje pomoći pacijantima i bolje uslove za rad zdravstvenih radnika.Macut je, tokom obilaska radova na novoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Beograd, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, obišao i četiri nova sanitetska vozila i razgovarao sa zaposlenima te ustanove.

Ministar zdravlja Zlatbor Lončar naglasio je da su novi objekat i oprema važna investicija za zdravstvenu zaštitu građana i najavio nova ulaganja u zdravstveni sistem, navedeno je u saopštenju.

Taj projekat, koji uključuje i novi kol centar, kako tvrde u saopštenju, unaprediće rad dispečerske službe i omogućiti brži i efikasniji prijem poziva i slanje ekipa na teren.

(beta/cmg)

(Beta, 24.07.2026)

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