Umro Siniša Kostić Kole (foto)

Blic pre 5 sati
Umro Siniša Kostić Kole (foto)

Siniša Kostić Kole, poznati novinar i ratni veteran, preminuo je u Novom Sadu Rođen je 1964. godine u Prizrenu, a detinjstvo je proveo na Šar-planini Siniša Kostić Kole, dugogodišnji novinar i ratni veteran, preminuo je danas u Novom Sadu ostavivši za sobom bogatu novinarsku karijeru i dubok trag među kolegama i prijateljima.

Rođen je 1964. godine u Prizrenu, poreklom iz sela Drajčići na Šar-planini, gde je proveo detinjstvo i završio srednju školu. Još kao veoma mlad započeo je novinarsku karijeru u prištinskom Jedinstvu, a potom je bio dopisnik Politike i Ekspres Politike iz Prizrena, dok je istovremeno sarađivao i sa listom Iskra. Studije je započeo na Medicinskom fakultetu u Prištini, a potom nastavio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ipak, ljubav prema novinarstvu bila je
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