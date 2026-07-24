Umro Siniša Kostić Kole

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs / 192_rs
Umro Siniša Kostić Kole

Siniša Kostić Kole, dugogodišnji novinar i ratni veteran, preminuo je danas u Novom Sadu ostavivši za sobom bogatu novinarsku karijeru i dubok trag među kolegama i prijateljima.

Rođen je 1964. godine u Prizrenu, poreklom iz sela Drajčići na Šar-planini, gde je proveo detinjstvo i završio srednju školu. Još kao veoma mlad započeo je novinarsku karijeru u prištinskom Jedinstvu, a potom je bio dopisnik Politike i Ekspres Politike iz Prizrena, dok je istovremeno sarađivao i sa listom Iskra. Studije je započeo na Medicinskom fakultetu u Prištini, a potom nastavio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ipak, ljubav prema novinarstvu bila je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Umro Siniša Kostić Kole (foto)

Umro Siniša Kostić Kole (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPrištinapreminuoumro

Društvo, najnovije vesti »

Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 24 minuta
Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Blic pre 34 minuta
Aktiviran sistem Pronađi me! Anđelija (12) nestala u Beogradu, poslednji put viđena u ovom delu grada

Aktiviran sistem Pronađi me! Anđelija (12) nestala u Beogradu, poslednji put viđena u ovom delu grada

Blic pre 34 minuta
Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Mondo pre 34 minuta
Pronađena dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 34 minuta