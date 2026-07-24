Mark van Bomel novi selektor Belgije

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Mark van Bomel novi selektor Belgije

Belgija je imenovala bivšeg kapitena Holandije Marka van Bomela za novog selektora, a ugovor važi do Evropskog prvenstva 2028.

Holanđanin nasleđuje Rudija Garsiju, čiji je odlazak potvrđen nakon što je Belgija ispala u četvrtfinalu od svetskih šampiona Španije na Svetskom prvenstvu 2026. Van Bomel je poslednji put vodio Rojal Antverpen, vodeći klub do titule belgijskog prvaka, Kupa Belgije i Superkupa Belgije tokom uspešnog dvogodišnjeg perioda. "Velika je čast postati selektor Belgije. Ova selekcija ima izvanredne igrače i ogroman potencijal. Zajedno sa mojim trenerskim štabom želimo da
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