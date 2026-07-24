Eksplozije kod američke vojne baze u Iraku

Niz eksplozija čulo se jutros blizu vojne baze američkih snaga u severnom Iraku, samo nekoliko sati pošto su SAD saopštile da su izvršile više akcija tokom 13. uzastopne noć udara na Iran.

Novinar AP-a javio je da je čuo najmanje sedam eksplozija oko 9.30 sati po lokalnom vremenu u gradu Irbilu, glavnom gradu poluautonomne iračke Kurdske oblasti, i da je posle toga video najmanje četiri stuba crnog dima koji se dižu iz te vojne baze. SAD i Iran razmenju sve jače udare u sukobu koji je počeo posle sklapanja privremenog dogovora o primirju oko toga ko kontroliše strateški Ormuski moreuz. Iranski državni mediji javili su da je četvoro ljudi poginulo i