Stiže Mercedes G Cabrio

Uz opis „nepogrešivo G-klasa“, najnovije slike nam pružaju pogled na ovaj novitet sa spuštenim krovom.

Iako je još uvek nejasno da li će kabriolet biti dostupan samo u AMG izdanju, to se čini verovatnim jer je Mercedes model nazvao specijalnim izdanjem. To znači da možemo očekivati G63 Cabrio sa twin-turbo 4,0 litarskim V8 motorom koji razvija 430 kW/585 KS i 850 Nm obrtnog momenta. U ranijem saopštenju za medije Mercedes navodi i ovo: „Legendarni Mercedes-Benz G klase, poznat po svom nepogrešivom dizajnu i bezvremenskoj privlačnosti, proširuje svoju porodicu