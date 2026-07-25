Paramount odgodio dovršetak preuzimanja Warnera

NEW YORK — Paramount i Warner Bros. Discovery dogovorili su se da odgode zatvaranje spajanja vrijednog 81 milijardu dolara do kasno u sljedeću godinu, što je zapanjujući potez koji dolazi dok sudac nastavlja razmatrati prigovor 12 država koje žele u potpunosti blokirati dogovor.

Paramount je u petak u podnesku izjavio da neće zaključiti kupnju Warnera dok se ne donese sudska odluka o zahtjevima država ili 1. lipnja 2027. Sporazum dolazi samo nekoliko dana nakon što je okružna sutkinja SAD-a Araceli Martínez-Olguín odobrila privremenu zabranu zamrzavanja transakcije na nekoliko tjedana, napominjući da su države postavile neka "ozbiljna pitanja" i iznijele snažne argumente o potencijalu spajanja da "značajno smanji konkurenciju". Argumenti