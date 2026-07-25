Vojvodina ostala bez trenera pred Zvezdu

Sputnik pre 57 minuta
Vojvodina ostala bez trenera pred Zvezdu

Fudbaleri Vojvodine ostali su bez trenera jer je Miroslav Tanjga odlučio da podnese ostavku. Novosađani su došli u nezgodnu situaciju jer već u nedelju igraju protiv Crvene zvezde.

Ostavka je došla posle neuspešnog starta sezone u Evropi. Novosađani su najpre poraženi od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope (2:1, 3:0), a potom od Ajaksa u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencija (4:1). Tanjga je ostavku objavio putem saopštenja na klupskom sajtu. „Pre bilo čega, želim da istaknem nekoliko stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav je Vojvodina i
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