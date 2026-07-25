Vojvodina ostala bez trenera pred Zvezdu

Fudbaleri Vojvodine ostali su bez trenera jer je Miroslav Tanjga odlučio da podnese ostavku. Novosađani su došli u nezgodnu situaciju jer već u nedelju igraju protiv Crvene zvezde.

Ostavka je došla posle neuspešnog starta sezone u Evropi. Novosađani su najpre poraženi od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope (2:1, 3:0), a potom od Ajaksa u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencija (4:1). Tanjga je ostavku objavio putem saopštenja na klupskom sajtu. „Pre bilo čega, želim da istaknem nekoliko stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav je Vojvodina i