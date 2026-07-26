Dragan Glamočić: Švercom sa Kosova stigle boginje ovaca i koza

Beta pre 32 minuta

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da su u Raškoj oblasti potvrđene boginje ovaca i koza i da je ta bolest u Srbiju stigla švercom sa Kosova.

"Na jednom gazdinstvu u selu Nosoljin, opština Raška, potvrđene su boginje koza i ovaca. Hitno smo izvršili eutanaziju 67 ovaca i 60 jagnjadi i zakopali ih u jamu na gazdinstvu vlasnika. Za sada nema novih sumnji, jer je sve urađeno maksimalno brzo i po propisu", naveo je Glamočić za list "Večernje novosti".

Govoreći o afričkoj kugi svinja, ocenio je da bolest ne prestaje dok se ne prekine lanac zaraze, a u žarištima to često vodi do eutanazije velikog broja grla.

"Kod nas još postoji navika da se svinje hrane pomijama. Ostaci zaraženog mesa, koje na trpezu dospe krivolovom, na čoveka nemaju uticaj, ali će stradati svinje. Jedini način za suzbijanje je eutanazija", rekao je on.

Dodao je da će cena svinjskog mesa možda blago porasti, ali da to neće imati veze sa kugom već sa kretanjem cena na evropskom i svetskom tržištu. 

(Beta, 26.07.2026)

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