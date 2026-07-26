Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

BEOGRAD - Dogodilo se na današnji dan 1943 - rođen je engleski muzičar Mik Džeger, osnivač i pevač rok grupe "Rolingstouns".

Danas je nedelja, 26. jul, 2026. 1856 - Rođen je engleski pisac irskog porekla Džordž Bernard Šo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. Bio je smeo satiričar i neobično duhovit literata. U oštrom ali šaljivom tonu prikazivao je protivrečnosti britanskog društva. Pisao je i na političke i ekonomske teme. Bio je poznat kao dobar govornik i takođe kao pozorišni i muzički kritičar. Dela: "Pigmalion", "Čovek i natčovek", "Vraćanje Metuzalemu", "Kuće udovičke",
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Veliki zemljotres u Skoplju, rođeni Šo, Jung, Kjubrik i Džeger

Na današnji dan: Veliki zemljotres u Skoplju, rođeni Šo, Jung, Kjubrik i Džeger

Radio 021 pre 2 sata
Na današnji dan, 26. jul

Na današnji dan, 26. jul

Šabačke novosti pre 2 sata
Na današnji dan, 26. jul: U razornom zemljotresu razrušeno Skoplje, Liberija i Maldivi stekli nezavisnost

Na današnji dan, 26. jul: U razornom zemljotresu razrušeno Skoplje, Liberija i Maldivi stekli nezavisnost

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNobelova nagrada

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Vremenska prognoza: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Nedeljnik pre 46 minuta
U Srbiji do kraja godine novih 115 kilometara puteva! Sofronijević: Važno povezati izolovane delove

U Srbiji do kraja godine novih 115 kilometara puteva! Sofronijević: Važno povezati izolovane delove

Blic pre 1 minut
Najvažnije mi je da čujem ljude! Vučić: Konačno pomak na jednom od najproblematičnijih puteva, završena tenderska procedura za…

Najvažnije mi je da čujem ljude! Vučić: Konačno pomak na jednom od najproblematičnijih puteva, završena tenderska procedura za tunel ispod Kadinjače

Blic pre 26 minuta
"Na korak smo od primene" Srpkinja uskoro kreće na lečenje ruskom vakcinom protiv raka

"Na korak smo od primene" Srpkinja uskoro kreće na lečenje ruskom vakcinom protiv raka

Blic pre 31 minuta
Pretežno sunčano vreme širom Srbije, na snazi toplotni talas

Pretežno sunčano vreme širom Srbije, na snazi toplotni talas

Glas Zaječara pre 16 minuta