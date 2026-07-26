Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

BEOGRAD - Dogodilo se na današnji dan 1943 - rođen je engleski muzičar Mik Džeger, osnivač i pevač rok grupe "Rolingstouns".

Danas je nedelja, 26. jul, 2026. 1856 - Rođen je engleski pisac irskog porekla Džordž Bernard Šo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. Bio je smeo satiričar i neobično duhovit literata. U oštrom ali šaljivom tonu prikazivao je protivrečnosti britanskog društva. Pisao je i na političke i ekonomske teme. Bio je poznat kao dobar govornik i takođe kao pozorišni i muzički kritičar. Dela: "Pigmalion", "Čovek i natčovek", "Vraćanje Metuzalemu", "Kuće udovičke",