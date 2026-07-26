Na današnji dan, 26. jul

Na današnji dan, dogodilo se: 1847. Liberija, država oslobodjenih američkih robova koji su se doselili u Afriku, postala je prva nezavisna republika na tom kontinentu. 1856. U Dablinu je roden engleski dramski pisac, novinar i kritičar Džordž Bernard Šo (George, Shaw). Književnu karijeru počeo je pisanjem romana i pozorišnih kritika, a proslavio se mnogobrojnim pozorišnim delima. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. („Kandida“, „Zanat gospodje Voren“,