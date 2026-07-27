Na današnji dan, 27. jul

B92 pre 7 sati
Na današnji dan, 27. jul

Danas je ponedeljak, 27. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

916 - Umro je Kliment Ohridski, učenik slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, jedan od istaknutijih pisaca stare slovenske književnosti. Posle misionarskog rada u Panoniji i Moravskoj i boravka u Bugarskoj, u Ohridu je podigao manastir koji je i sada aktivan, a 886. osnovao je školu kroz koju je navodno prošlo oko 3.500 učenika. 1189 - U Nišu su srpski veliki župan Stefan Nemanja i nemački car Fridrih I Barbarosa, koji je predvodio vojsku krstaša na putu ka
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan: Rođen Đura Jakšić, poginuo Ljermontov, masovno ubistvo u Jabukovcu

Na današnji dan: Rođen Đura Jakšić, poginuo Ljermontov, masovno ubistvo u Jabukovcu

Radio 021 pre 8 minuta
Na današnji dan, 27. jul: Počeo „Opijumski rat“, rođeni Đura Jakšić, Petar Lubarda i Stanislav Binički

Na današnji dan, 27. jul: Počeo „Opijumski rat“, rođeni Đura Jakšić, Petar Lubarda i Stanislav Binički

N1 Info pre 43 minuta
Vremeplov: Umro Kliment Ohridski

Vremeplov: Umro Kliment Ohridski

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišBugarskaOhrid

Društvo, najnovije vesti »

Najveći zagađivač bez jedinstvene kontrole: Rudarski otpad van sistema upravljanja

Najveći zagađivač bez jedinstvene kontrole: Rudarski otpad van sistema upravljanja

Insajder pre 8 minuta
Nema udesa, nema radova, a kolona kilometarska: Zašto nastaju "nevidljivi" zastoji na autoputu

Nema udesa, nema radova, a kolona kilometarska: Zašto nastaju "nevidljivi" zastoji na autoputu

Euronews pre 8 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije

Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije

RTV pre 3 minuta
Još jedan topao dan pred nama

Još jedan topao dan pred nama

Radio 021 pre 8 minuta
Najnovije stanje na putevima Evo koliko se jutros čeka na Batrovcima, Gradini i Šidu: Na naplatnim rampama bez zadržavanja

Najnovije stanje na putevima Evo koliko se jutros čeka na Batrovcima, Gradini i Šidu: Na naplatnim rampama bez zadržavanja

Blic pre 13 minuta