Pucnjava u Sijetlu: Troje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

BBC News pre 1 sat

Reuters Pucnjava na Festivalu hrane u Sijetlu

Troje ljudi je ubijeno, a petoro ranjeno, među kojima je i dvogodišnje dete, u pucnjavi na Festivalu hrane u Sijetlu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Jedan osumnjičeni je priveden“, rekla je Kejti Vilson, gradonačelnica Sijetla.

Dvoje ljudi je ubijeno na festivalu, a treća je podlegla povredama u bolnici, saopštio je Tajron Dejvis, pomoćnik šefa policije Sijetla.

Policija je već bila na festivalu, pa su brzo reagovali, dodao je Dejvis.

„Pregovarali su sa jednim od napadača, koji se odmah predao, a jedan od osumnjičenih je u bekstvu", rekao je šef policije.

Pramila Džajapal, kongresmenka iz Sijetla, napad je nazvala „besmislenim nasiljem".

Na mestu napada, blizu poznatog tornja Spejs Nidl, održavao se veliki festival hrane, kada su se oko šest sati predveče po lokalnom vremenu, čuli pucnji.

„Pre nego što smo pobegli čuli smo pucnjavu. U početku smo mislili da je vatromet, a onda su svi protrčali pored nas“, ispričao je Nik Bejton za KIRO-TV, a preneo je CBS njuz.

Još jedan očevidac je rekao da je protrčao kroz baštu i čučnuo da bi se sakrio.

„Svi su počeli da trče, pa smo i mi jednostavno trčali.

„Odlučili smo da bežimo sa ljudima koji su se sklanjali. Bilo je zaista strašno“, ispričala je Lin Kols.

Reuters

Reuters Razbacani stolovi i polomljena ograda na Festivalu hrane u Sijetlu

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(BBC News, 07.27.2026)