Bela kuća: Tramp imao pozitivne sastanke sa Netanjahuom i Zelenskim

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je danas imao "pozitivne i konstruktivne" sastanke u Ovalnom kabinetu s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, napisala je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) na platformi Iks (X), ne iznoseći pojedinosti.Uprkos zategnutim odnosima - domaćin je uoči susreta rekao novinarima da među njima "ima malih razlika", sastanak Trampa i Netanjahua je trajao sat i po. To je bio njihov prvi sastanak od početka rata protiv Irana i osmi tokom Trampovog drugog predsedničkog mandata.

U videu na Instagramu Netanjahu je opisao svoj sastanak s Trampom kao "odličan", prenela je američka novinska agencija AP.

Dodao je da je to bio "razgovor sa punim partnerstvom, uz obostranu podršku, uz razumevanje zajedničkog cilja da se osigura da Iran nema nuklearno oružje i da se postignu i drugi ciljevi. Jedan od najboljih razgovora koje sam vodio sa predsednikom Sjedinjenih Država, našim prijateljem Donaldom Trampom".

Izraelski premijer je rejkao da je na sastanku zatvorenom za medije bio "ceo Trampov viši tim", a i "naš viši tim", i da je to bila "prilika za razmenu ideja i koordinaciju aranžmana koji su važni za bezbednost i budućnost Države Izrael".

Prethodno je Zelenski takođe kao "odličan" ocenio svoj današnji sastanak s Trampom i na društvenim mrežama mu poručio: "Hvala Vam za sve što zajedno radimo da zaštitimo živote Ukrajinaca i postignemo mir".

Naveo je da je s Trampom razgovarao "o licencama za proizvodnju raketa-presretača Patriot (u Ukrajini) i nekim drugim idejama koje bi mogle da pomognu" borbu njegiove zemlje protiv agresije Rusije i da je "važno aktivirati diplomatski proces", dodao je Zelenski bez detalja.

(Beta, 28.07.2026)