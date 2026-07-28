Vreme danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura od 19 do 21, a najviša oko 31 stepena.