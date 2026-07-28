Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Nova pre 4 sati
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će danas u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, uz povremenu promenljivu oblačnost.

Kako navodi RHMZ, retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima, dok će u ostalim krajevima zadržati suvo vreme. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije povremeno biti i jak. Krajem dana vetar će oslabiti i skrenuti na južni i jugozapadni pravac. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 21 stepen, dok će najviša dnevna biti od 29 do 33 stepena Celzijusa.
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