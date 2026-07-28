U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

RINA pre 41 minuta
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 15 do 21 stepen, dok će se najviša dnevna kretati od 29 do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura u glavnom gradu biće od 19 do 21 stepen, a najviša oko 31 stepen. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 4. avgusta
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