Na današnji dan, 29. jul

Danas je sreda, 29. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1805 - Rođen je francuski istoričar i političar Aleksis Klerel de Tokvil. Protivnik revolucionarnih metoda u politici, bitno je uticao na građanske istoričare 19. i 20. veka. Dela: "Demokratija u Americi", "Stari režim i revolucija". 1856 - Umro je nemački kompozitor i muzički pisac Robert Aleksander Šuman, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. Istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. Osnovao je časopis "Neue Zeitsćrift fur Musik" u kojem se