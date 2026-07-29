Pucnjava na Baščaršiji: Maskirani napadač ispalio više hitaca ka nargila baru

IndeksOnline pre 3 sata
Pucnjava na Baščaršiji: Maskirani napadač ispalio više hitaca ka nargila baru

U centru Sarajeva, na Baščaršiji, večeras je došlo do pucnjave kada je nepoznati muškarac, sa fantomkom na glavi i rukavicama, ispalio više hitaca prema jednom nargila baru u Ulici Kundurdžiluk.

Napad je izazvao paniku među gostima lokala, prolaznicima i turistima koji su se u tom trenutku nalazili u ovom delu grada. Prema dosadašnjim informacijama, u pucnjavi nije bilo povređenih. Na lice mesta ubrzo su stigle policijske patrole koje su obezbedile područje i blokirale ulicu zbog uviđaja. Istraga je u toku, pregledaju se snimci nadzornih kamera i prikupljaju dokazi kako bi napadač bio identifikovan i pronađen. Motiv pucnjave za sada nije poznat.
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