Sančez: U Španiji aktivno deset požara

Insajder pre 5 sati  |  FoNet
Sančez: U Španiji aktivno deset požara

Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je danas da je u zemlji trenutno aktivno 10 požara, dok francuski mediji prenose da je situacija na jugozapadu Francuske pod kontrolom.

Požari u Španiji Foto: tanjug/ AP Photo/ Manu Fernandez Sančez se obratio medijima nakon posete komandnom punktu u Navalkarneru kod Madrida i rekao da su požari u Avili i Madridu prešli u operativnu situaciju tri, odnosno pod nadležnost španske Vlade. On je dodao da se 24.000 ljudi koji su bili evakuisani već vratilo u svoje domove, dok je još 20.000 osoba izašlo iz izolovanih područja u regionu Madrida. Požar u mestu La Utrera u provinciji Leon tokom noći je
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