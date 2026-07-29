"Cela Evropa bi mogla biti u plamenu" FOTO/VIDEO

Rizik od velikih šumskih požara u Evropi brzo raste, a s obzirom na to da požari besne u Španiji i Francuskoj već danima, postoji mogućnost da se požari prošire na veliki deo kontinenta do početka avgusta, upozorila je Evropska unija.

Marija Zuber, šefica Evropskog centra za koordinaciju reagovanja u vanrednim situacijama (ERCC), rekla je da su sledeće zemlje sa povećanim rizikom Grčka, Italija i delovi centralne Evrope. Posebno je naglasila da će naredni dani biti veoma teški za Francusku, dok bi, ako se požari u Portugalu i Španiji do tada ne stave pod kontrolu, "cela Evropa mogla biti u plamenu", objavio je Sky News. Prema njenim rečima, sezona požara 2026. mogla bi postati najgora u