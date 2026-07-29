Mađarska uvela vanredno stanje zbog nestašice vode

RTS pre 1 sat
Mađarska uvela vanredno stanje zbog nestašice vode

Indeks suše u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima, zbog čega su uvedene vanredne mere.

Mađarski ministar zadužen za zaštitu životne sredine Laslo Gajdoš izjavio je da je vlada proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom. Gajdoš je u objavi na Fejsbuku naveo da je indeks suše u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima, zbog čega su uvedene vanredne mere, preneo je MTI. Prema njegovim rečima, stručnjaci iz Direkcije za vodoprivredu sprovodiće posebne mere zaštite i upravljanja vodnim
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Radio 021 pre 1 sat
Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Blic pre 57 minuta
Mađarska proglasila vanredno stanje

Mađarska proglasila vanredno stanje

B92 pre 1 sat
Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Politika pre 1 sat
Kriza u komšiluku: Suša pogodila čak 74 odsto zemlje, proglašeno vandredno stanje

Kriza u komšiluku: Suša pogodila čak 74 odsto zemlje, proglašeno vandredno stanje

Večernje novosti pre 1 sat
Mađarski ministar: Proglašeno vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarski ministar: Proglašeno vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Insajder pre 1 sat
Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookVanredno stanjeFejsbukMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Seničić: Nema najava o novom štrajku grčkih carinika, ali očekuju se gužve na granicama

Seničić: Nema najava o novom štrajku grčkih carinika, ali očekuju se gužve na granicama

Insajder pre 12 minuta
Monarhisti: Odbijanje MUP-a da dostavi podatke o biračkom spisku priprema nove izborne krađe

Monarhisti: Odbijanje MUP-a da dostavi podatke o biračkom spisku priprema nove izborne krađe

Beta pre 23 minuta
Komesarijat podržao dobrovoljni povratak više od 100 osoba u zemlje porekla

Komesarijat podržao dobrovoljni povratak više od 100 osoba u zemlje porekla

Beta pre 8 minuta
'Velikodušni i voljeni div': Gana tuguje za najvišim čovekom

'Velikodušni i voljeni div': Gana tuguje za najvišim čovekom

BBC News pre 23 minuta
Nizak vodostaj Dunava: Švajcarski kruzer se nasukao, vanredne mere u Mađarskoj

Nizak vodostaj Dunava: Švajcarski kruzer se nasukao, vanredne mere u Mađarskoj

BBC News pre 3 minuta