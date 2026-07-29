Mađarska uvela vanredno stanje zbog nestašice vode

Indeks suše u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima, zbog čega su uvedene vanredne mere.

Mađarski ministar zadužen za zaštitu životne sredine Laslo Gajdoš izjavio je da je vlada proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom. Gajdoš je u objavi na Fejsbuku naveo da je indeks suše u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima, zbog čega su uvedene vanredne mere, preneo je MTI. Prema njegovim rečima, stručnjaci iz Direkcije za vodoprivredu sprovodiće posebne mere zaštite i upravljanja vodnim