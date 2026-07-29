Sučano i toplo vreme, temperatura do 35 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vreme, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša od 31 do 35. U Novom Sadu će biti sunčano i toplo vreme. Duvaće slab vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša oko 33. Idućih sedam dana, do 5. avgusta, u Srbiji će biti sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40.