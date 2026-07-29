U četvrtak bez vode deo potrošača u Batajnici

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, u četvrtak, 30. jula, od 9 do 22 sata, bez vode ostati potrošači u naselju Batajnica.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama: Široki put, od Vere Miščević do kraja ulice, Save Grkinića, Vojvođanskih brigada, od Širokog puta do Stanka Tišme, Vere Miščević, Briletovoj, Karlovčićkoj, Novaka Atanackovića, Stanka Tišme, od Bosanske Krajine do Vojvođanskih brigada. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije, potrošači mogu