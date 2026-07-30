Centralna komanda SAD ponovila da Ormuski moreuz ostaje međunarodni pomorski put

Danas pre 11 sati  |  Beta
Centralna komanda SAD ponovila da Ormuski moreuz ostaje međunarodni pomorski put

Centralna komanda SAD za Bliski istok (CentKom) odbacila je danas tvrdnje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološke vojske Irana, da trgovački brodovi treba da koriste samo rute koje oni odrede u Ormuskom moreuzu. „Ormuski moreuz je međunarodni plovni put.

IRGC nema ovlašćenje da nameće određene rute za slobodan prolaz“, napisao je CentKom na platformi Iks (X). Američka komanda dodaje da komercijalni brodovi nastavljaju da prolaze kroz moreuz uz podršku američkih snaga. Prema podacima Centkoma, od početka maja, njegove snage su pratile ili pomagale skoro 1.000 brodova koji su prevozili oko 500 miliona barela sirove nafte u tom strateškom plovnom putu.
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