Danas je Ognjena Marija

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marije, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku veru i važi za zaštitnicu žena.

U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije i Svetog Pantelejmona, a kao i oni, spada u ognjevite svece. Na Ognjenu Mariju se ne radi, jer se smatra da na taj dan nijedan posao ne može doneti sreću. U Crkvenom kalendaru praznik je obeležen crnim, masnim slovom. Sveta Marina rođena je krajem trećeg veka tokom vladavine cara Dioklicijana u Južnoj Anadoliji, u Antiohiji. Kao jedinica neznabožačkih roditelja krstila se u dvanaestoj godini, zbog čega je