Danas je Ognjena Marija

Ozon pre 1 sat
Danas je Ognjena Marija

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marije, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku veru i važi za zaštitnicu žena.

U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije i Svetog Pantelejmona, a kao i oni, spada u ognjevite svece. Na Ognjenu Mariju se ne radi, jer se smatra da na taj dan nijedan posao ne može doneti sreću. U Crkvenom kalendaru praznik je obeležen crnim, masnim slovom. Sveta Marina rođena je krajem trećeg veka tokom vladavine cara Dioklicijana u Južnoj Anadoliji, u Antiohiji. Kao jedinica neznabožačkih roditelja krstila se u dvanaestoj godini, zbog čega je
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Danas je Sveta Marina – Ognjena Marija! Zaštitnica žena i borac za Hiršćansku veru! Ognjena Marija Srpska pravoslavna crkva…

Danas je Sveta Marina – Ognjena Marija! Zaštitnica žena i borac za Hiršćansku veru! Ognjena Marija Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svete velikomučenice Marije, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Ognjena Marija se poštuje se kao borac

Volim Zrenjanin pre 46 minuta
Danas je Ognjena Marija, zaštitnica žena

Danas je Ognjena Marija, zaštitnica žena

Šabačke novosti pre 16 minuta
Ognjena Marija: Zašto se ovaj praznik smatra jednim od najpoštovanijih u narodu

Ognjena Marija: Zašto se ovaj praznik smatra jednim od najpoštovanijih u narodu

Danas pre 1 sat
Danas se slavi Ognjena Marija: Ovo su običaji i verovanja koja Srbi i dalje čuvaju

Danas se slavi Ognjena Marija: Ovo su običaji i verovanja koja Srbi i dalje čuvaju

Zrenjaninski pre 1 sat
Narodna verovanja na Ognjenu Mariju

Narodna verovanja na Ognjenu Mariju

Ozon press pre 1 sat
SPC i vernici slave praznik Svete velikomučenice Marine poznate kao Ognjena Marija

SPC i vernici slave praznik Svete velikomučenice Marine poznate kao Ognjena Marija

Sputnik pre 1 sat
Danas je Ognjena Marija: Zbog ovih običaja mnogi će odložiti poslove i izbegavati vodu

Danas je Ognjena Marija: Zbog ovih običaja mnogi će odložiti poslove i izbegavati vodu

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Insajder pre 51 minuta
Ekstremno nizak nivo Dunava, ugrožena plovidba i biljni i životinjski svet - šta nas čeka u avgustu

Ekstremno nizak nivo Dunava, ugrožena plovidba i biljni i životinjski svet - šta nas čeka u avgustu

RTV pre 1 minut
Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

RTV pre 16 minuta
Vučić danas obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Vučić danas obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Euronews pre 16 minuta
AMSS: Umeren saobraćaj, zbog špica letnje sezone očekuje se da će tokom dana biti pojačan

AMSS: Umeren saobraćaj, zbog špica letnje sezone očekuje se da će tokom dana biti pojačan

Nova pre 51 minuta