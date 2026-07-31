Dacia Sandero Stepway Hybrid 155

Auto blog pre 37 minuta  |  Auto.ba
Dacia Sandero Stepway Hybrid 155

Hibridni sistem čine 1,8-litarski atmosferski benzinac (109 KS), starter-generator, električni motor snage 36 kW (49 KS), višemodni automatski menjač.

Ukupna snaga sistema je 158 “konja”. Jedna od prednosti ovog snažnog, ali ekonomičnog pogonskog sklopa je impresivno ubrzanje, najviše zahvaljujući elektromotoru koji isporučuje maksimalni obrtni moment od 205 Nm. Ovo daje novom Sanderu Stepway Hybrid 155 najviši dosadašnji nivo dinamike vožnje u Dacijinoj ponudi modela. Stepway Hybrid 155 do 100 km/h ubrzava za 8,3 sekunde. Da bi se smanjila potrošnja goriva, štetne emisije i buka, maksimalna brzina je elektronski
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