Kompanija Tesla proizvela 10-milionito vozilo

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Kompanija Tesla proizvela 10-milionito vozilo

Sve je počelo pre više od decenije sa prvom generacijom Roadstera, povećavajući zatim broj proizvedenih Modela S, Modela X i Modela 3 do milion jedinica.

Prvi milion je dostignut u istom proizvodnom kompleksu u Frimontu 2020. godine, godine kada je počela proizvodnja krosovera Model Y. Za šest godina od tada, kompanija je proširila svoje globalno prisustvo u više Gigafabrika, ubrzavajući proizvodnju. Prelazak sa 1 na 10 miliona u ovom relativno kratkom vremenskom okviru predstavlja jedan od najvećih porasta u istoriji automobilske industrije. Prema podacima o proizvodnji, proizvođač automobila poseduje instalirani
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