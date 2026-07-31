Kompanija Tesla proizvela 10-milionito vozilo

Sve je počelo pre više od decenije sa prvom generacijom Roadstera, povećavajući zatim broj proizvedenih Modela S, Modela X i Modela 3 do milion jedinica.

Prvi milion je dostignut u istom proizvodnom kompleksu u Frimontu 2020. godine, godine kada je počela proizvodnja krosovera Model Y. Za šest godina od tada, kompanija je proširila svoje globalno prisustvo u više Gigafabrika, ubrzavajući proizvodnju. Prelazak sa 1 na 10 miliona u ovom relativno kratkom vremenskom okviru predstavlja jedan od najvećih porasta u istoriji automobilske industrije. Prema podacima o proizvodnji, proizvođač automobila poseduje instalirani