Eksplozija u rudniku; Poginula najmanje 32 rudara

B92 pre 1 sat
Eksplozija u rudniku; Poginula najmanje 32 rudara

Najmanje 32 rudara poginula su danas u eksploziji metana u rudniku uglja u pakistanskoj jugozapadnoj provinciji Baludžistan, saopštile su lokalne vlasti.

Eksplozija se dogodila u rudniku uglja na periferiji Kvete, glavnog grada provincije Baludžistan, gde su u trenutku incidenta radile desetine rudara. Policija je saopštila da je u trenutku nesreće u rudniku bilo oko 40 rudara, kao i da su svi zarobljeni radnici iz okruga Šangla u severozapadnoj pakistanskoj provinciji Hiber Pahtunhva, prenosi Sinhua. Pokrajinski ministar za rudnike i minerale Šoaib Nošervani rekao je da spasilački timovi nastavljaju operacije u
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