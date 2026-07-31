Hamas pristao da se razoruža, objavio Tramp, čeka se Izrael

BBC News pre 5 sati

REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

Palestinska ekstremistička grupa Hamas pristala je na „potpuno razoružanje“ na osnovu dogovora sa Odborom za mir, objavio je američki predsednik Donald Tramp, osnivač i lider tog tela.

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je za BBC da je grupa pristala na plan Odbora za mir o potpunom razoružavanju u Pojasu Gaze i da će uskoro biti objavljeno zvanično saopštenje.

Izrael se još nije oglasio.

Sporazumom su završeni višemesečni „intenzivni pregovori u dobroj veri“, a sada je pažnja usmerena na njegovu primenu, saopštio je Odbor za mir.

Dogovor sa Hamasom usledio je samo nekoliko dana pošto je izraelski premijer Benjamin Netanjahu bio u SAD na razgovoru sa Trampom.

Dogovor sa Hamasom je deo druge faze plana prekida vatre u Pojasu Gaze, koji je ranije postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Plan podrazumeva razoružavanje Hamasa, povlačenje izraelske vojske i obnovu Pojasa Gaze.

Izrael će se povući iz Pojasa Gaze „kada razoružanje bude završeno“, rekao je Tramp.

Američki predsednk sporazum sa Hamasom naziva „ključnim korakom ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada“.

„Međunarodne stabilizacione snage će sarađivati sa novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za bezbednost Pojasa Gaze, njenih stanovnika i suseda“, napisao je Tramp u objavi na njegovoj platformi Istina ( Truth Socia l).

Dodao je da je sporazum „važna prekretnicu u sprovođenju Trampovog plana od 20 tačaka“ i zahvalio se posrednicima Egiptu, Kataru i Turskoj.

Američki zvaničnik je prethodno rekao novinarima da bi Tramp bio „veoma razočaran“ ako Izrael odluči da se ne povuče iz Gaze, što je uslov na koji su pristali i Izrael i Hamas u Trampovom mirovnom planu , objavljenim u oktobru 2025.

U Pojasu Gaze objava o dogovoru o razoružavanju Hamasa dočekana je sa malo entuzijazma među Palestincima, kaže BBC dopisnik iz Gaze, Rušdi Abualuf, koji izveštava iz Kaira.

„Posle godina neuspelih prekida vatre i propalih sporazuma, mnogi Palestinci su postali duboko skeptični prema novim političkim probojima“, piše on.

„Za mnoge, poverenje i u Hamas i u Izrael i dalje je nisko, a prethodni sporazumi su više puta prekršeni pre nego što su doneli značajna poboljšanja na terenu.“

Američka poruka sumnjičavom Izraelu

Mirovni plan podrazumevao je i stvaranje Odbora za mir koji bi nadgledao sprovođenje sporazuma i „upravljao finansiranjem obnove Pojasa Gaze“.

Pored SAD, među osnivačima odbora su Pakistan, Saudijska Arabija, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Kina su među nekim od zemalja koje se nisu pridružile Odboru, izražavajući zabrinutost u vezi sa međunarodnim pravom i UN.

Iako je započet kao deo Trampovog mirovnog plana za Gazu, veruje se da je Odbor od tada proširio obim rada i ovlašćenja.

Na sajtu Odbora se organizacija opisuje kao sveobuhvatno „međunarodno telo za izgradnju mira“.

Novinari su upitali američkog zvaničnika koliko se SAD nadaju da će Izrael pristati da se povuče iz Gaze kada se Hamas razoruža.

„Ne tražimo od Izraela da uradi bilo šta drugo osim da pristane na plan od 20 tačaka - na koji su već pristali.

„I zato smo veoma uvereni da će ga se pridržavati“, odgovorio je neimenovani američki zvaničnik u telefonskom razgovoru sa novinarima.

Rekao je i da SAD veruju da će Izrael nastaviti da bude dobar partner.

Protivljenje Izraela?

Iako je u početku pristao na plan, Izrael je i dalje veoma sumnjičav prema spremnosti Hamasa da se razoruža.

Posle Trampove objave, list Tajms of Izrael ( Times of Israel ) je, pozivajući se na neimenovani izvor, da su sporazum potpisali Hamasovi pregovarači, Odbor za mir i zemlje posrednice u pregovorima.

Međutim, navodi se da je „izraelska kancelarija“ objavila saopštenje u kojem se navodi da predlog o razoružanju ne ispunjava zahteve Izraela.

Izraelski mediji su prethodno izvestili da se Izrael protivi sporazumu koji se razmatrao sa Hamasom.

U aprilu ove godine, Hamas je odbacio plan razoružanja u Trampovim mirovnim naporima u Gazi, rekao je za BBC visoki palestinski zvaničnik upoznat sa pregovorima.

Bloomberg via Getty Images

Šta je dogovoreno?

Planiran je proces u fazama koji će razoružanje pripadnika palestinske ekstremističke organizacije Hamasa povezati sa postepenim povlačenjem izraelske vojske iz Pojasa Gaze i raspoređivanjem nove palestinske prelazne vlasti koju će podržati međunarodne stabilizacione snage, prema dogovoru od četiri stranice u koji je BBC imao uvid.

Američki zvaničnici su rekli da je plan namerno izgrađen na „nultom poverenju“, pri čemu ni Hamas ni Izrael ne mogu da pređu u sledeću fazu dok druga strana ne ispuni njene obaveze.

Rekli su da će manje grupe u Pojasu Gaze prvo biti razoružane, pre nego što Hamas počne demontažu onoga što su opisali kao državnu vojnu infrastrukturu tunela, skladišta oružja i proizvodnih pogona.

Iz Hamasa kažu da će ta faza trajati znatno duže.

Kada sve faze plana budu ispunjene, nova palestinska vlast bi imala potpunu kontrolu nad oružjem u Pojasu Gaze.

SAD i Odbor kažu da će pripadnici Hamasa u Gazi predati oružje prelaznim vlastima.

Zatim će biti sproveden „proces dekomisioniranja“ teškog naoružanja, što bi uključivalo zatvaranje tunela i skladišta, kao i povlačenje boraca koji upravljaju ovim objektima.

Biće to „tehnički proces“ u kojem će jedno od ključnih pitanja biti kako bezbedno skladištiti prikupljeno oružje.

Na kraju, svo „lično oružje", dakle ono koje imaju pojedinci u Gazi bi moralo da se „obrađuje“ u skladu sa palestinskim zakonom.

Reuters Odbor za mir, formalno osnovan u januaru, stvoren je kao deo Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka za Pojas Gaze

Šta bi sledeće moglo da se desi?

MOHAMMED SABER/EPA/Shutterstock

Ostaje nerazjašnjeno mnogo pitanja o izraelskom povlačenju.

„Premijer Benjamin Netanjahu do sada je pokazao malo interesovanja za trajno povlačenje iz Pojasa Gaze, suočavajući se sa pritiskom krajnje desničarskih koalicionih partnera koji se dugo protive takvom potezu“, piše Šaima Halil, BBC dopisnica iz Severne Amerike.

Postoji i mnogo operativnih pitanja, kaže ona.

Na primer, kome izraelske trupe predaju kontrolu i da li će tampon zona poznata kao 'Žuta linija' biti uključena u povlačenje.

BBC dopisnik Rušdi Abualuf takođe kaže da je još rano suditi o tome da li će sporazum biti sproveden.

Ali ako se održi, bio bi to „prvi kredibilan korak“ ka okončanju rata u Gazi, koji je trajao skoro tri godine.

Reuters

Dogovor, odnosno ovaj plan, postignut je nekoliko dana pošto je Hamas izarao novog lidera Halila el Haja.

Hamas je pretpreo značajne gubitke tokom dvogodišnjeg rata sa Izraelom.

Ubijene su mu sve istaknutije vođe i komandanti.

Najpre je ubijen Ismail Hanije, politički vođa Hamasa, potom i novi komandant Jahja Sinvar, a između njih još neki istaknuti pripadnici, pre svih

Palestinski zvaničnici uključeni u pregovore veruju da je novo rukovodstvo bilo spremno da donese ono što opisuju kao najznačajniju političku odluku u istoriji Hamasa, vođenu razornim humanitarnim uslovima sa kojima se suočava više od dva miliona Palestinaca u Pojasu Gaze.

Hamas je predvodio napad palestinskih ekstremističkih grupa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoca, od kojih su neki ubijeni u zatočeništvu u Pojasu Gaze.

Izrael je odgovorio pokretanjem brutalne vojne akcije u Pojasu Gaze, tokom koje je ubijeno više od 73.290 ljudi, mešu kojima i više od 21.200 dece, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas, čije podatke UN smatraju pouzdanim.

Primirje Izraela i Hamasa stupilo je na snagu prošlog oktobra.

Ali, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi kojim upravlja Hamas, od tada je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.168 Palestinaca.

Egipat bi „uskoro“ trebalo da bude domaćin sastanka posrednika mirovnog plana za Pojas Gaze, objavila je državna agencija Al-Kahera njuz 31. jula ujutru.

Među posrednicima su Egipat, SAD, Katar i Turska.

Međunarodni krivični sud (MKS) je 2024. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, kao i vojnog komandanta Hamasa, Muhameda Deifa, zbog navodnih ratnih zločina.

Izrael je saopštio da je Deif ranije ubijen u vazdušnom napadu.

Netanjahu je osudio odluku MKS-a kao „antisemitsku“, dok je Hamas rekao da su nalozi za hašenje Netanjahua i Galanta „važan istorijski presedan“.

Istražna komisija UN je u septembru 2025. godine saopštila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova kategorički je odbacilo taj izveštaj, osuđujući ga kao „iskrivljen i lažan“.

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(BBC News, 07.31.2026)