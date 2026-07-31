ZLF ponovio: Podržaćemo studentsku listu na izborima

Danas pre 2 sata  |  Beta
ZLF ponovio: Podržaćemo studentsku listu na izborima

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas da će na predstojećim parlamentarnim izborima podržati listu koju bude kandidovao studenstki pokret.

U saopštenju ZLF se ocenjuje da je široko okupljanje oko studentskog pokreta „trenutno najbolji način da dođe do smene vlasti i otvaranja puta za obnovu demokratije, vladavine prava i evropsku budućnost Srbije“. „Podrška dolazi u uverenju i sa očekivanjem da će studentski pokret ostati dosledan vrednostima na temelju kojih je stekao poverenje građana: slobodi, vladavini prava, ravnopravnosti i zaštiti ljudskog dostojanstva, slobodi medija i slobodnom izražavanju
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