Bela kuća razmatra prekid snabdevanja Teherana strujom

Među mogućim metama su elektrane i rafinerije

Sjedinjene Američke Države i Izrael razmatraju jednu od do sada najobimnijih vazdušnih operacija protiv energetske infrastrukture Irana, a napadi bi mogli da počnu već tokom vikenda, objavio je Si-Bi-Es njuz, pozivajući se na više izvora upoznatih sa planovima. Prema navodima izvora, među mogućim metama nalaze se elektrane i rafinerije. Američki zvaničnici su, kako se navodi, danas razgovarali i o mogućnosti prekida snabdevanja Teherana električnom energijom, ali