Od ponedeljka prijava za korišćenje turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Sputnik pre 4 sati
Od ponedeljka prijava za korišćenje turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počinje u ponedeljak, a da pravo na njih imaju penzioneri sa primanjima do 80.000 dinara. Mali je istakao da se prijave podnose na šalterima pošte širom zemlje uz jednostavnu proceduru.

„Potrebno je ime, prezime, JMBG i vaučer ugostitelja ili hotela u kojem se osoba smešta. Još jedno obećanje koje ispunjavamo i to je, po meni, veoma važno jer ne samo da ulažete u domaći turizam, nego to značajno doprinosi i daljem rastu BDP-a pošto novac ostaje u Srbiji, ne ide u inostranstvo“, rekao je Mali za RTS. On je podsetio da će od 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine
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