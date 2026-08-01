Samo u avgustu: Epski popust na „Vreme“

Vreme pre 7 minuta
Samo u avgustu: Epski popust na „Vreme“

Godišnja digitalna pretplata na „Vreme“ ovog avgusta čitaocima štedi čak tri hiljade dinara i velika je podrška nezavisnom novinarstvu

Leto je pravo vreme da se pretplatite na „Vreme“, pred jesen političkog raspleta u Srbiji. To nikad nije bilo povoljnije – ovog avgusta je godišnja pretplata na digitalno izdanje svega 6.200 dinara, dakle čak tri hiljade jeftinija nego inače. Tako čitate digitalno „Vreme“ za svega evro po jednom broju, triput jeftinije nego na kiosku. Možete komotno platiti karticom ili uplatnicom, a ukoliko želite fakturom, pišite na [email protected]. „Vreme“ iza sebe nema režim,
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