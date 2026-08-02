Preko 73.000 migranata napustilo Seutu

Španske bezbednosne snage procenile su da je oko 73.500 migranata napustilo Seutu, špansku eksklavu na severu Afrike, i vratilo se u Maroko, nakon masovnog ulaska više od 50.000 ljudi koji se dogodio pre tri dana, saopštili su izvori iz bezbednosnih snaga.

Izvori su za špansku novinsku agenciju EFE naveli da bi broj migranata koji je napustio Seutu mogao da uključuje migrante koji su stigli u Seutu u danima pre masovnog ulaska, 30. jula, pa čak i druge koji su ulazili i izlazili više puta sa te španske teritorije u Africi. Na centralnijim ulicama Seute, a posebno u nekim ulicama na periferiji i u šumovitom području, i dalje je prisutno nekoliko grupa migranata koji su ušli prošlog četvrtka i odbijaju da se