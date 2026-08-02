Ljajić više nije predsednik SDPS, na čelu stranke Jug Radivojević

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Ljajić više nije predsednik SDPS, na čelu stranke Jug Radivojević

BEOGRAD - Rasim Ljajić više nije predsednik Sociljademokratske partije Srbije, a na tu funkciju došao je potpredsednik Jug Radivojević, potvrđeno je Tanjugu u toj stranci.

Ljajić je ostavku podneo pre nekoliko nedelja da bi se posvetio obavezama u fudbalskom klubu Partizan čiji je predsednik. "Stranka mora da se sprema za izbore iako se još ne zna kada će biti izbori, ali će ih izvesno biti. Zbog toga mislim da je poštenije da neko drugi preuzme ulogu predsednika u stranci i posveti se kampanji jer ja zbog obaveza u Partizanu ne mogu tome u potpunosti da se posvetim", rekao je Ljajić za "Blic". SDPS je nastala 2009. iz prvobitne
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