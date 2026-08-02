Vremeplov: Rođen Vladeta Jerotić

NOVI SAD - Na današnji dan 1924. godine rođen je Vladeta Jerotić, psihijatar, pisac, član SANU. Medicinu je završio u rodnom Beogradu. Specijalizirao je neuropsihijatriju, a potom se usavršavao u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj. Rukovodio je Psihoterapeutskim odeljenjem bolnice "Dr Dragiša Mišović" i bio profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Kao autor bio je retko plodan. Glavna dela: "Psihoanaliza i kultura", "Darovi naših rođaka I-IV", "Razgovori sa pravoslavnim duhovnicima", "Učenje Svetog

Danas je nedelja, 2. avgust, 214. dan 2026. Do kraja godine ima 151 dan. 1100 - Engleski kralj Vilijam II, sin Vilijama I Osvajača, ubijen je strelom dok je lovio u šumi. 1552 - Luteranima (sledbenicima Martina Lutera) je odobrena sloboda veroispovesti u Nemačkoj. 1589 - Ubijen je francuski kralj Anri III, poslednji monarh iz dinastije Valoa, dok je sa svojim trupama opsedao Pariz. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i