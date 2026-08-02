Vremeplov: Rođen Vladeta Jerotić

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Vladeta Jerotić

NOVI SAD - Na današnji dan 1924. godine rođen je Vladeta Jerotić, psihijatar, pisac, član SANU. Medicinu je završio u rodnom Beogradu. Specijalizirao je neuropsihijatriju, a potom se usavršavao u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj. Rukovodio je Psihoterapeutskim odeljenjem bolnice "Dr Dragiša Mišović" i bio profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Kao autor bio je retko plodan. Glavna dela: "Psihoanaliza i kultura", "Darovi naših rođaka I-IV", "Razgovori sa pravoslavnim duhovnicima", "Učenje Svetog

Danas je nedelja, 2. avgust, 214. dan 2026. Do kraja godine ima 151 dan. 1100 - Engleski kralj Vilijam II, sin Vilijama I Osvajača, ubijen je strelom dok je lovio u šumi. 1552 - Luteranima (sledbenicima Martina Lutera) je odobrena sloboda veroispovesti u Nemačkoj. 1589 - Ubijen je francuski kralj Anri III, poslednji monarh iz dinastije Valoa, dok je sa svojim trupama opsedao Pariz. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 2. avgust

Na današnji dan, 2. avgust

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadNemačkaDragiša MišovićParizFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Dejan Jović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Dejan Jović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 17 minuta
Velike priče ove nedelje: Mnogo li je na ovu vrućinu?

Velike priče ove nedelje: Mnogo li je na ovu vrućinu?

Velike priče pre 47 minuta
Vremeplov: Rođen Vladeta Jerotić

Vremeplov: Rođen Vladeta Jerotić

RTV pre 37 minuta
Ona jedna knjiga za koju niste čuli

Ona jedna knjiga za koju niste čuli

Velike priče pre 17 minuta
Apel građanima da se ponašaju odgovorno da bi se sprečili šumski požari

Apel građanima da se ponašaju odgovorno da bi se sprečili šumski požari

RTV pre 4 sati