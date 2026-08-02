Na današnji dan, 2. avgust

Danas je nedelja, 2. avgust 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

BEOGRAD, (Tanjug) - Danas je nedelja, 2. avgust, 214. dan 2026. Do kraja godine ima 151 dan. 1100 - Engleski kralj Vilijam II, sin Vilijama I Osvajača, ubijen je strelom dok je lovio u šumi. 1552 - Sledbenicima Martina Lutera je odobrena sloboda veroispovedanja u Nemačkoj. 1589 - Ubijen je francuski kralj Anri III, poslednji monarh iz dinastije Valoa, dok je sa svojim trupama opsedao Pariz. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima