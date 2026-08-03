"Ne želim da ubijam ljude"; Napadi otkazani?

Američki predsednik Donald Tramp najavio da danas poslepodne počinju novi pregovori sa Iranom, uz ocenu "da ne želi da ubija ljude".

Odluka dolazi nakon što je, prema sopstvenim rečima, otkazao "masovne" napade na tu zemlju. "Znali su koliki će napad biti jer su videli da se priprema. Razgovaramo s njima kroz pregovore", izjavio je Tramp novinarima u predsedničkom avionu, piše BBC. Tramp je prethodno na društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da sačeka s napadom jer su dogovoreni "okviri" sporazuma. Kasnije je u razgovoru s novinarima