"Ne želim da ubijam ljude"; Napadi otkazani?

B92 pre 41 minuta
"Ne želim da ubijam ljude"; Napadi otkazani?

Američki predsednik Donald Tramp najavio da danas poslepodne počinju novi pregovori sa Iranom, uz ocenu "da ne želi da ubija ljude".

Odluka dolazi nakon što je, prema sopstvenim rečima, otkazao "masovne" napade na tu zemlju. "Znali su koliki će napad biti jer su videli da se priprema. Razgovaramo s njima kroz pregovore", izjavio je Tramp novinarima u predsedničkom avionu, piše BBC. Tramp je prethodno na društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da sačeka s napadom jer su dogovoreni "okviri" sporazuma. Kasnije je u razgovoru s novinarima
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

UŽIVO Tramp: Nastavak pregovora sa Iranom, otkazao sam masovni napad; Teheran: Ne pregovaramo sa SAD

UŽIVO Tramp: Nastavak pregovora sa Iranom, otkazao sam masovni napad; Teheran: Ne pregovaramo sa SAD

Sputnik pre 0 minuta
"Budala, ostao je bez goriva" Dok Tramp okolo priča da je na korak od dogovora, Iran ima svoje planove

"Budala, ostao je bez goriva" Dok Tramp okolo priča da je na korak od dogovora, Iran ima svoje planove

Blic pre 0 minuta
Tramp za danas najavio pregovore s Iranom

Tramp za danas najavio pregovore s Iranom

N1 Info pre 40 minuta
Tramp za danas najavio pregovore sa Iranom

Tramp za danas najavio pregovore sa Iranom

Nedeljnik pre 16 minuta
Tramp za danas najavio pregoovore s Iranom

Tramp za danas najavio pregoovore s Iranom

N1 Info pre 45 minuta
Tramp kaže da se nastavljaju razgovori sa Iranom, iz Teherana poruka da ne pregovaraju sa SAD

Tramp kaže da se nastavljaju razgovori sa Iranom, iz Teherana poruka da ne pregovaraju sa SAD

RTS pre 25 minuta
Bagei: "Nema pregovora"

Bagei: "Nema pregovora"

B92 pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokBBCDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina pretvorena u poligon za vojne eksperimente Zapada

Ukrajina pretvorena u poligon za vojne eksperimente Zapada

Sputnik pre 0 minuta
Bivša liderka Mjanmara Aung San Su Ći sastala se sa zvaničnikom Crvenog krsta

Bivša liderka Mjanmara Aung San Su Ći sastala se sa zvaničnikom Crvenog krsta

N1 Info pre 0 minuta
UŽIVO Tramp: Nastavak pregovora sa Iranom, otkazao sam masovni napad; Teheran: Ne pregovaramo sa SAD

UŽIVO Tramp: Nastavak pregovora sa Iranom, otkazao sam masovni napad; Teheran: Ne pregovaramo sa SAD

Sputnik pre 0 minuta
"Budala, ostao je bez goriva" Dok Tramp okolo priča da je na korak od dogovora, Iran ima svoje planove

"Budala, ostao je bez goriva" Dok Tramp okolo priča da je na korak od dogovora, Iran ima svoje planove

Blic pre 0 minuta
Jak zemljotres u Egiptu! Stanovnicima stigao hitan apel, aktiviran plan za reagovanje u vanrednim situacijama

Jak zemljotres u Egiptu! Stanovnicima stigao hitan apel, aktiviran plan za reagovanje u vanrednim situacijama

Blic pre 1 minut