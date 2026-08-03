I danas sunčano i velika vrućina!

I danas sunčano, uz temperaturu od 34 stepena do 39 stepeni.

Visok vazdušni pritisak i dalje ima uticaja na vremenske prilike u Evropi. Dolazi do priliva veoma tople i suve vazdušne mase, pa je temperatura daleko iznad prosečnih vrednosti za početak avgusta. U nastavku dana sunčano i veoma toplo. Zbog vrlo visokog UV zračenja preporučuje se izbegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, kao i adekvatna zaštita od sunčevog zračenja. Maksimalna temperatura od 34 stepena do 39 stepeni. Zbog vrućina je za danas na