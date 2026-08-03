Očekuje nas pravi tropski dan: Najviša dnevna i do 40 stepeni

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Očekuje nas pravi tropski dan: Najviša dnevna i do 40 stepeni
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 stepena u Beogradu, a najvišom od 35 do 40 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim do umerenim, istočnim i jugoistočnim, dok će se najniža temperatura kretati od 21 do 24 stepena, a najviša će biti oko 37 stepeni. (Telegraf.rs)
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