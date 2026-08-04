I Krško u problemu zbog niskog vodostaja

B92 pre 31 minuta
I Krško u problemu zbog niskog vodostaja

Nuklearna elektrana Krško (NEK) u Sloveniji mogla bi zbog niskog vodostaja i visoke temperature reke Save da smanji snagu reaktora, a u najnepovoljnijem scenariju i da postepeno obustavi rad, saopštila je danas uprava elektrane.

Iz uprave elektrane navode da za sada i dalje radi punim kapacitetom uz korišćenje rashladnih tornjeva. NEK je obavestila nadležne institucije da se približava situaciji u kojoj bi, zbog ograničenja u vezi sa zaštitom životne sredine, bilo potrebno smanjenje snage reaktora, dok bi u slučaju pogoršanja uslova moglo da dođe i do potpunog zaustavljanja elektrane, prenosi Radio-televizija Slovenije (RTV SLO). Elektrana, koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom,
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