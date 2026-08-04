Vremenska prognoza 5. avgust 2026.

Ova vrelina iznad našeg područja ni za stepen neće popustiti ni naredna dva dana, a visok vazdušni pritisak će bez promene obezbediti isključivo sunčano vreme na teritoriji cele zemlje. U Vojvodini i ostalim urbanim sredinama ni ove noći temperatura se neće spustiti ispod 20 stepeni, tako da će jutarnje svežine biti samo u brdsko-planinskim predelima, gde će rano ujutru biti oko 12 stepeni, a u ostalim delovima Srbije oko 23 stepena. Najviše dnevne biće od 35 do čak 40 stepeni. U glavnom gradu sunčano uz

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.08.2026. Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 u Beogradu, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 38 °C, verovatnoća 95%. 06.08.2026. Četvrtak: Sunčano i veoma toplo. Uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde očekuju kratkotrajni lokalni