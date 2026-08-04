EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Serbian News Media pre 2 sata
EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Evropska komisija je ponovo pozvala kosovske vlasti da obustave rušenje objekata kod jezera Gazivode , do okončanja sudskih postupaka. „EU poziva institucije Kosova da zaustave svako dalje rušenje i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi pronašli zakonita i održiva rešenja.

Svi nepovratni koraci, uključujući rušenje, treba da budu obustavljeni dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o preostalim zahtevima“, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper na brifingu za novinare u Briselu. To je drugi put da EU javno poziva kosovske institucije da obustave rušenje objekata za koje vlasti u Prištini tvrde da su izgrađeni bez građevinske dozvole. Kancelarija Evropske unije u Prištini ranije je saopštila da je akcija kosovskih
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