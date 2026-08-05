Na današnji dan, 5. avgust

Danas je sreda, 5. avgust 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1716 - Austrijski feldmaršal vojvoda Eugen Savojski izvojevao je, na čelu armije od 40.000 pešaka i oko 20.000 konjanika, u bici pod Petrovaradinskom tvrđavom pobedu nad turskim snagama od 150.000 ljudi pod komandom velikog vezira Damad Ali paše. 1823 - Rođen je srpski pisac Josif Veselić. Rođen je u Đakovu, Slavonija. Završio je rimokatoličku bogosloviju, potom dolazi u Srbiju, gde je prešao u pravoslavlje. Radio je kao sudski činovnik, telegrafist i najzad