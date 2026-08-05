Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 10 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru danas iznosi 101,8534 dinara i jači je za 0,1% Na godišnjem nivou dinar je slabiji prema evru za 0,2%, a od početka godine za 0,1% Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3657 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 101,8534 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,7 odsto, a od početka godine za 1,9 odsto. (Tanjug)
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