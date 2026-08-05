Ilić o Tobolu, situaciji u klubu, pojačanjima

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je u Beogradu da predstojeća utakmica protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencija ne dolazi u najboljem trenutku po tim, ali je istakao da crno-beli mogu do pobede ako greške svedu na minimum. – Ova utakmica nam dolazi u jednom teškom trenutku, posle izgubljene utakmice od IMT-a i sigurno da raspoloženje i samopouzdanje nije na nivou na kakvom smo mislili da će biti. Ali, u svakom slučaju, očekujem maksimalnu